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Commisso, è il momento delle scelte. Mai faccia a faccia con Paratici, società affidata a Ferrari e Stephan. Quando di nuovo a Firenze?

Redazione /
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Il giorno dopo il suo 45esimo compleanno, La Nazione parla di Giuseppe Commisso, presidente della Fiorentina che ha preso il posto del compianto padre appena 4 mesi fa alla guida della società viola. 

Un blitz e poi niente

A parte il blitz fiorentino per la messa in Duomo in ricordo del padre, il neo presidente viola non è più tornato a Firenze. Una scelta in netto contrasto con le abitudini del padre, che nei primi tempi di gestione era spesso a Firenze per prendere decisioni, anche forti, di calcio e non. 

Il futuro

Adesso tutto è nelle mani di Ferrari e Stephan, che fanno le veci della famiglia Commisso. Rimane l'amara perplessità sul fatto che da quando è arrivato, Commisso non ha mai avuto occasione di confrontarsi di persona con Paratici, a cui è stata totalmente affidata la parte sportiva. Adesso per Giuseppe Commisso è arrivato il momento delle scelte. 

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