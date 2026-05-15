L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto così a Radio Bruno Toscana: “Paratici ha iniziato a lavorare da tempo e la sua scrematura parte dall'altro. Sul fronte allenatore la Fiorentina ha un biglietto da visita più importante di quello che vogliono farci credere, e lo stesso Paratici ha una credibilità notevole con i vari agenti. Poi nel calcio può succedere di tutto, può anche darsi che siano rimasti pochi nomi e allora ha preso quota la permanenza di Vanoli”.

“Sogno una Fiorentina serena e ambiziosa”

Poi ha aggiunto: “So che Paratici e Ferrari stanno lavorando tantissimo insieme, mi auguri che ci siano un bel rapporto e programmi comuni. Spero che Commisso consente a Paratici di esprimersi al meglio: io sogno una Fiorentina serena, che possa progettare il futuro in un clima positivo e di fiducia”.