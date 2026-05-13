Juventus-Fiorentina: dove vedere la partita in DIRETTA TV. Due opzioni ma a pagamento

In attesa di capire quando si giocherò la sfida tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A, sappiamo intanto che la partita sarà trasmessa in diretta sia da DAZN che da Sky.

Due opzioni per vedere Juventus-Fiorentina in TV

Gli abbonati alla piattaforma DAZN potranno dunque seguire la partita su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutti i televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o ancora a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). La partita sarà trasmessa anche in diretta su Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251) e in streaming su NOW, servizi per i quali ovviamente serve comunque un abbonamento.

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Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi a pagamento, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.