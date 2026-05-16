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E contro la Fiorentina c'è l'esordio della nuova maglia della Juventus FOTO

Redazione /
Maglia Juventus
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All'ultima apparizione interna della Juventus, che in questo campionato ci sarà proprio contro la Fiorentina, ecco che ci sarà anche l''esordio' della nuova maglia bianconera. 

Prodotta dall'Adidas

Ancora una volta griffata Adidas, il cuore del nuovo kit è rappresentato da un'interpretazione contemporanea delle strisce verticali bianche e nere. Un richiamo diretto al passato del club torinese. 

Maglia Juventus

Pantaloncini e calzettoni

Il kit verrà completato da  pantaloncini bianchi, arricchiti da dettagli dorati coordinati e motivi a strisce nere e calzettoni bianchi. 

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