E contro la Fiorentina c'è l'esordio della nuova maglia della Juventus FOTO
All'ultima apparizione interna della Juventus, che in questo campionato ci sarà proprio contro la Fiorentina, ecco che ci sarà anche l''esordio' della nuova maglia bianconera.
Prodotta dall'Adidas
Ancora una volta griffata Adidas, il cuore del nuovo kit è rappresentato da un'interpretazione contemporanea delle strisce verticali bianche e nere. Un richiamo diretto al passato del club torinese.
Pantaloncini e calzettoni
Il kit verrà completato da pantaloncini bianchi, arricchiti da dettagli dorati coordinati e motivi a strisce nere e calzettoni bianchi.
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