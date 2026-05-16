La spina nel fianco si chiama Kean, Vanoli si porta Braschi. I convocati della Fiorentina
Niente da fare anche stavolta, l'ennesima di fila ormai: Moise Kean non è tra i convocati per la partita che la Fiorentina giocherà contro la Juventus.
Un mese e mezzo fuori
Niente recupero e niente gara da ex per il centravanti viola che ormai non si vede più dalla trasferta contro il Verona e si parla di un mese e mezzo fa. Il motivo è sempre lo stesso: problema alla tibia. E' lui l'unica spina nel fianco rimasta, nel senso che tutti gli altri infortunati dell'ultimo periodo sono ora regolarmente a disposizione.
E così il tecnico Paolo Vanoli si porta anche nel capoluogo piemontese, l'attaccante della Primavera, Riccardo Braschi, anche se titolare davanti partirà stavolta Roberto Piccoli.
La lista dei convocati
Questa la lista dei convocati viola per la partita contro la Juventus:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) FORTINI Niccolò
12) GOSENS Robin Everardus
13) GUDMUNDSSON Albert
14) HARRISON Jack Davi
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RUGANI Daniele
23) SOLOMON Manor