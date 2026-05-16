La spina nel fianco si chiama Kean, Vanoli si porta Braschi. I convocati della Fiorentina

Niente da fare anche stavolta, l'ennesima di fila ormai: Moise Kean non è tra i convocati per la partita che la Fiorentina giocherà contro la Juventus.

Un mese e mezzo fuori

Niente recupero e niente gara da ex per il centravanti viola che ormai non si vede più dalla trasferta contro il Verona e si parla di un mese e mezzo fa. Il motivo è sempre lo stesso: problema alla tibia. E' lui l'unica spina nel fianco rimasta, nel senso che tutti gli altri infortunati dell'ultimo periodo sono ora regolarmente a disposizione.

E così il tecnico Paolo Vanoli si porta anche nel capoluogo piemontese, l'attaccante della Primavera, Riccardo Braschi, anche se titolare davanti partirà stavolta Roberto Piccoli.

La lista dei convocati

Questa la lista dei convocati viola per la partita contro la Juventus:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) FORTINI Niccolò

12) GOSENS Robin Everardus

13) GUDMUNDSSON Albert

14) HARRISON Jack Davi

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RUGANI Daniele

23) SOLOMON Manor