Kean e una clausola irraggiungibile un anno fa, figuriamoci ora. A godere tra i litiganti potrebbe essere Piccoli

Il punto forse principale da chiarire per programmare e costruire la prossima Fiorentina sarà la posizione di Moise Kean: la sua volontà ma soprattutto quella del club viola, che dovrà decidere se puntare ancora su un attaccante reduce da nove reti stagionali (difficile che il bottino migliori in questo finale di campionato) e con un tormento alla tibia che non trova mai soluzione.

Come sottolinea il Corriere dello Sport infatti, la clausola dell'attaccante non era stata avvicinata da nessuno un anno fa, quando ammontava a 52 milioni. Figuriamoci ora, che vale 10 milioni in più, a fronte di un rendimento crollato. Di altre chance a lui o Gudmundsson la Fiorentina non ha forse molta voglia di darne mentre non potrà esimersi dal concederle a Roberto Piccoli, reduce da un'annata negativa e da appena 3 gol in campionato ma con quei pesantissimi 25 milioni spesi, che non possono essere liquidati così facilmente. Ecco perché le maggiori chance di conferma forse ce le ha proprio lui.