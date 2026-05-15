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Kean pronto... a saltare anche la Juventus

Redazione /
Moise Kean
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Non sono arrivate novità dall'allenamento di ieri al Viola Park per quanto riguarda il grande ex della partita che si giocherà domenica tra Juventus e Fiorentina

Ancora a parte

Moise Kean ha continuato a lavorare a parte, non raggiungendo mai i compagni per il lavoro in gruppo. Per questo, scrive La Nazione, le possibilità di vederlo tra i convocati per la gara contro i bianconeri sono ridotte al lumicino. 

Contro la Juventus

L'esclusione a priori non è ancora cosa certa, ma la titolarità di Piccoli è sempre più probabile contro la Juventus, con Braschi destinato a ripartire dalla panchina.  

 

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