Kean verso un altro stop e la Fiorentina sta pensando di lasciarlo partire. L'ipotesi francese

A meno di grandi sorprese anche stavolta che la Fiorentina gioca contro la Juventus, Moise Kean non ci sarà. Colpa del solito problema alla tibia e di un dolore che, evidentemente, non ne vuol sapere di lasciarlo in pace. E pensare che settimana scorsa c’è stato un momento nel quale sembrava potesse recuperare addirittura per la partita col Genoa. Lo scrive stamani il Corriere Fiorentino.

Poche speranze

L'attaccante ieri ha lavorato a parte e questo è un fattore che non lascia chissà quale margine di speranza per un suo recupero.

Trasferimento in Francia?

Nel frattempo la Fiorentina sta entrando nell’ordine di idee di lasciarlo partire, ma è altrettanto evidente che con queste premesse sia difficile pensare che qualcuno si avvicini ai 62 milioni della clausola o anche solo a cifre superiori ai 35-40. Un’ipotesi potrebbe essere quella del trasferimento al Paris Fc, che già a gennaio aveva mostrato un timido interesse per lui.