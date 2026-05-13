VIDEO - Serata di svago per Kean: il centravanti viola presente a un concerto rap al Mandela Forum

La Fiorentina ha finalmente raggiunto l'aritmetica salvezza. E per larga, larghissima parte del girone di ritorno, lo ha fatto senza Moise Kean. Il centravanti, infatti, pare essere ancora alle prese con il problema fisico che lo tormenta ormai da mesi.

La passione per il rap di Kean

Intanto il classe 2000 si è concesso una serata di svago al di fuori dell'ambito calcistico. Tutti conosciamo la sua passione per la musica rap, basti pensare alla discografia prodotta. E infatti Kean era al Mandel Forum, ieri sera, per assistere al concerto di Shiva.

Una serata alternativa

Questo il video, ripreso da TikTok: