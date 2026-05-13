Kean ci riprova e ha un obiettivo preciso. La certezza intorno ai soldi della clausola

Quella di ieri è stata una giornata di riposo per i giocatori della Fiorentina. Ma questo non vale per tutti. Moise Kean è stato al Viola Park per continuare il suo percorso di recupero dall’infortunio alla tibia.

Esserci con la Juventus

Una doppia seduta per l’attaccante viola che sta provando a tornare a disposizione prima della fine della stagione; in particolare il suo obiettivo è quello di esserci per la sfida contro la Juventus che, per inciso, ancora non sappiamo quando si giocherà.

Ritornare in campo e poi…

Il giocatore vorrebbe scendere in campo anche solo per uno spezzone di gara, farsi rivedere dopo essere rimasto ai box per un mese e mezzo…e poi chissà. Nonostante un'annata quantomeno travagliata, Kean continua ad avere un certo mercato. Quel che è sicuro è che non ci saranno club disposti a spendere i 62 milioni di euro della clausola rescissoria che, per altro, sarà valida dall'1 al 15 luglio.