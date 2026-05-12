Corona durissimo con Kean: "Un bullo con le treccine che ha fatto ca**** nella partita decisiva della Nazionale"

Non solo Daniele Pradè e Alessandro Lucci, nel podcast ‘Falsissimo' pubblicato su Youtube, l'ex re dei paparazzi, il pregiudicato Fabrizio Corona, ha anche attaccato e in maniera molto dura, il centravanti della Fiorentina, Moise Kean.

“Un bullo con le treccine”

Corona lo ha definito “quel bullo neretto con le treccine rasta. Quello che di notte scappava dal ritiro della Nazionale. Quello che va con le fighettine e quando segna fa il balletto che fa così (imita la Griddy Dance ndr)”.

“E nella partita decisiva della Nazionale…”

Ma anche “quello che ha fatto cagare (testuale ndr) nella partita fondamentale per la qualificazione ai Mondiali dell’Italia. Quello che ha fatto il bullo con Pengwin, dicendo che lo picchiava perché aveva parlato male di lui”. Un attacco vero e proprio verso il giocatore che, sicuramente, non ha vissuto per diversi problemi una grande annata.