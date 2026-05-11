Toh, chi si rivede allo stadio! Il più grande enigma del mercato viola. FOTO FN

Niente permessi, niente doppie sedute di terapia, niente influenze, stavolta per Moise Kean, nonostante l'ennesima assenza di questa sua stagione a dir poco tribolata, c'è stata la presenza allo stadio.

Del resto la Fiorentina nella gara contro il Genoa doveva chiudere una volta per tutte la questione salvezza e così sono stati chiamati a raccolta proprio tutti. I giocatori in campo, ma anche chi ha potuto dare il suo contributo, per così dire, morale, compreso lui, il centravanti.

Moise Kean in tribuna. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

L'enigma di mercato

Ma cosa fare con Kean? La domanda ha già cominciato a rimbalzare nell'ambiente e anche all'interno della società. Sì, perché l'attaccante è e sarà il più grande enigma di mercato nel corso della prossima sessione. E l'impressione è che questa volta non vi sia tutta quella cortina intorno che era stata costruita l'anno scorso di questi tempi.

Ma niente clausola

Non ci sarà nessuno disposto e disponibile a versare i 62 milioni di euro della clausola che, per altro, sarà in vigore solo i primi 15 giorni di luglio. Però, a determinate cifre qualcuno interessato si può trovare. E allora aspettiamoci un'estate movimentata da questo punto di vista.