Il patto del megafono è sciolto e il destino del gruppo viola segnato. Kean e la batosta di Roma ci hanno messo il carico

C'era stato una sorta di spartiacque nella stagione viola, quando a Bergamo Edin Dzeko chiese col megafono in mano un sostegno particolare, una tregua per anteporre la salvezza della Fiorentina alle lecite contestazioni. Ecco, con il punto che manca con il Genoa, il patto può quasi dirsi sciolto e l'idea della tifoseria viola è quella di tornare a manifestare il proprio malcontento: ce ne sarà un po' per tutti secondo il Corriere Fiorentino. Non solo il gruppo di Vanoli ma anche dirigenza e proprietà.

Probabile qualche striscione, non solo i classici cori o fischi: nelle ultime settimane per altro, il clima è stato incendiato ancor di più, se possibile, dalla gestione di Kean e dalla batosta di Roma. Insomma, il destino del gruppo viola, esentato da scenette patetiche nelle ultime settimane, sembra segnato.