Un'eccezione chiamata Kean. Moise vuol rientrare con la Juventus
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Due giorni di riposo per tutti. Questo ha deciso l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, dopo il pareggio conseguito dalla squadra contro il Genoa, con tanto di salvezza matematica annessa.
Esserci a Torino
Per tutti tranne uno: Moise Kean. Per lui doppia sessione già oggi, perché il centravanti viola vuole rientrare per giocare la partita contro la Juventus che sente molto.
Un mese e mezzo fuori
L'attaccante è ormai fuori da diverso tempo, esattamente da Verona-Fiorentina giocata lo scorso 4 aprile. Da quel momento fino ad oggi, Vanoli ha dovuto trovare soluzioni alternative per il proprio attacco, sia in campionato che in Conference League.
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