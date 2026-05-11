Lo Monaco: "La contestazione dei tifosi viola è la cosa più bella in casa Fiorentina. Kean va via, io prenderei Icardi"

L’ex dirigente e direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina; del futuro della squadra viola e di alcuni dettagli sulla società gigliata.

Le parole di Lo Monaco

“E' stata un'annata di eccezionalità per la Fiorentina. Quando capitano questi anni è difficile venirne fuori. Va dato atto a Vanoli che è riuscito a mettere insieme i pezzi”.

La contestazione

“Il fatto che la tifoseria viola abbia contestato per me è la cosa più bella. Sono stati vicini nel momento del bisogno, ora hanno contestato e lo hanno fatto sentire alla società per fare un cambio di tendenza”.

Sul mercato

“Vanoli va valutato e pesato il lavoro del tecnico, però bisogna vedere quali sono gli obiettivi per il futuro. Su Kean la prima regola è avere pronta l’alternativa. Io penso che vada via. Quest’anno ha dimostrato che forse per lui Firenze gli sta un po’ stretta e sbaglia. Ma porta una plusvalenza importante. Io prenderei un giovane bravo di grande prospettiva con un usato sicuro, faccio un nome: Icardi”.