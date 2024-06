Il sogno Icardi? Lo infrange lui stesso: "Resterò un'altra stagione al Galatasaray"

Il nome di Mauro Icardi ha sempre avuto più che altro i contorni della suggestione per quel che riguarda la Fiorentina. L'ex Inter avrebbe avuto senz'altro le stimmate del top player offensivo, ma i profili ricercati dal club viola sembrano altri.

“Resto in Turchia"

Inoltre, in un'intervista alla trasmissione argentina Olga en Vivo, Icardi ha fugato ogni dubbio sul suo futuro: “Non mi aspettavo di venire al Galatasaray, avevo altri piano, ma Wanda mi convinse e alla fine non mi sono trovato male. Resterò qui un'altra stagione, poi si vedrà”. Niente Fiorentina, dunque, e niente ritorno in Italia al momento per Icardi.