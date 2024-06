Impossibile competere con offerte del genere. Dall'Arabia mettono davanti agli occhi di Icardi una proposta indecente

La formazione saudita dell'Al Qadsiah, neopromossa in Saudi Pro League, il massimo campionato arabo, ha fatto un'offerta monstre per l'attaccante argentino Mauro Icardi del Galatasaray.

Una proposta da capogiro

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il club ha proposto 20 milioni di euro a stagione netti, per arrivare a 25 coi bonus, per assicurarsi le gesta del centravanti ex Inter.

Inevitabilmente, Icardi ci sta pensando

Due anni, per la bellezza di 50 milioni complessivi, netti, per diventare il nuovo faro della formazione di proprietà di Saudi Aramco. Icardi, in questi giorni, sta riflettendo sulla maxi proposta da parte dei sauditi e alla fine potrebbe “cedere”, nel senso di scendere di livello andando a giocare in Arabia, accettando l'indecente proposta.