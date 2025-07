Una nuova pretendente per Beltran che potrebbe accontentare Fiorentina e giocatore

L'avventura di Lucas Beltran a Firenze sembra essere agli sgoccioli. L'argentino, arrivato per fare la prima punta ma rivelatosi un trequartista, non ha mai convinto a pieno e dopo due stagioni al limite della sufficienza sembra pronto a salutare il capoluogo toscano.

Una cessione difficile

La Fiorentina è sicura di voler cedere l'attaccante per il quale solamente due anni fa ha sborsato una cifra sui 18 milioni di euro fra parte fissa e bonus. I viola non voglio scendere sotto i 12 milioni per la cessione dell'argentino, per non rischiare una minusvalenza. La squadra che si era mossa con più decisione per il calciatore, il River Plate, non ha però l'intenzione di spendere la cifra richiesta dalla società di Rocco Commisso. A complicare ulteriormente la cessione è emersa la volontà del calciatore di rimanere in Europa, escludendo quindi un precoce ritorno in patria.

Una nuova pretendente

Nelle ultime ore, secondo Espn, il Galatasaray, attivissimo in questo inizio di mercato estivo, ha messo gli occhi addosso alla punta argentina. La squadra turca ha una disponibilità economica di gran lunga maggiore del River e non avrebbe problemi ad offrire la cifra richiesta dalla Fiorentina. Inoltre garantirebbe al calciatore il prosieguo della sua avventura europea, calcando anche palcoscenici molto importanti.