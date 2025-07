Dzeko: "I cori contro Ilicic fuori luogo, hanno rovinato un'atmosfera che era fantastica. Anche se Josip..."

Tra gli spettatori che hanno assistito alla gara valida per i preliminari di Conference League tra lo Željezničar e il Koper (terminata 1-1), c'era anche il nuovo attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko.

“Entusiasta dell'atmosfera”

Il centravanti era andato a sostenere la squadra dove è cresciuto e dove ha fatto il suo esordio, lo Željezničar appunto, ed è stato letteralmente acclamato dai suoi vecchi tifosi: “Sono entusiasta dell'atmosfera che ho trovato a Grbavica - ha detto - È stato bello tornare a vedere lo Želja in una partita europea e sentire l'atmosfera creata dai tifosi. È stato fenomenale e sono felice di aver avuto l'opportunità di godere di questa splendida atmosfera sugli spalti”.

“Cori fuori luogo”

Non è stata invece una grande serata per l'ex viola e grande amico di Dzeko, Josip Ilicic, beccato continuamente dal pubblico locale: "Forse i cori contro Ilicic, che conosco personalmente - ha proseguito - sono stati fuori luogo. Perché un'atmosfera del genere e una bella partita dello Želja non possono essere offuscati da nessun coro, anche se lui stesso potrebbe aver contribuito a creare qualche dissapore a un certo punto. Tuttavia, Josip è un nostro ragazzo, nato in Bosnia Erzegovina e ama il nostro Paese, ha attraversato momenti difficili nella sua carriera".