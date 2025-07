Non solo Bernabé, ecco l'opportunità per la Fiorentina di prendere un buon giocatore a prezzo contenuto

Che Adrian Bernabé piaccia alla Fiorentina non è un mistero. Così come non è un mistero che sia l'obiettivo numero uno per il centrocampo in questo momento.

Non solo Bernabé

Ma non c'è solo Bernabé per la linea mediana viola per La Nazione. Il quotidiano cittadino riporta che la Fiorentina non perde di vista anche Hans Nicolussi Caviglia.

Dieci milioni di euro

II Venezia lo ha riscattato dalla Juventus, versando 3,5 milioni di clausola, ma difficilmente iil classe 2000 rimarrà in Laguna. Su di lui si registra l'interesse del Bologna. Per i viola potrebbe esserci l'opportunità di arrivare ad un buon giocatore ad un prezzo tutto sommato contenuto, perché si parla di un affare da dieci milioni di euro.