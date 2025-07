Trattativa in fase avanzata per Valentini: l'argentino è vicino a lasciare nuovamente la Fiorentina... per far ritorno in gialloblù

Il difensore della Fiorentina Nicolas Valentini ha una storia decisamente particolare. Acquistato a zero dalla Fiorentina, è arrivato a gennaio dal Boca Juniors senza anticipare il suo arrivo, per poi finire nuovamente girato in prestito al Verona. Adesso è tornato in viola, ma sembra lontano da una permanenza. Anzi.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nonostante le svariate richieste di prestito arrivate alla Fiorentina, quella del Verona sembra convincere maggiormente anche per la disponibilità del calciatore a tornare in Veneto. La trattativa è in fase avanzata, il club gialloblù è in pole.