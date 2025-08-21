E' scontro social tra la Fiorentina e il Polissya, squadra ucraina che questa sera affronterà i viola a Presov (Slovacchia) nell'andata dei playoff di Conference League.

L'attacco social del Polissya

La società di Žytomyr ha risposto al club viola su X, dove la Fiorentina aveva pubblicato la classica immagine degli orari a cui sarebbe iniziata la partita di questa sera con i vari fusi orari delle città più importanti del mondo. Nella prima foto pubblicata (poi rimossa) era presente l'orario di Mosca, capitale russa, e non quello di Kiev, capitale ucraina. Così il Polissya ha scritto ironicamente sul social: “Senza Kiev, ma con Mosca quando giochi contro una squadra ucraina. Bravi!”.

Without Kyiv, but with moscow when you play against a Ukrainian team.



Bravo — ФК «Полісся» Житомир (@fcpolissya) August 21, 2025

La correzione della Fiorentina

La Fiorentina ha prontamente cambiato l'immagine, togliendo Mosca dall'elenco delle città. La tensione a causa dell'invasione russa in terra ucraina rimane altissima e Žytomyr è tra le città più colpite dall'esercito russo.

E di mezzo ci finisce anche un collaboratore di Pioli

Il cambio di immagine non ha frenato altri utenti e tifosi, che hanno commentato indignati per la “svista”. Tra questi anche un utente che ha sottolineato come nello staff di Pioli sia presente un collaboratore di origine russa, Aleksandr Nizelik (in viola dal 2024). Il club ucraino ha quindi risposto pubblicando alcune presunte dichiarazioni del collaboratore, che in passato avrebbe parlato dell'amore che De Gea avrebbe nei confronti della terra russa dopo il Mondiale giocato nel 2018. Un affetto che si legherebbe comunque al territorio e che nulla avrebbe a che fare con il conflitto in essere.

Una precisazione

Riportiamo la notizia in quanto è stato il profilo ufficiale di una prossima avversaria della Fiorentina a pubblicare quanto vi abbiamo raccontato. Siamo certi che da parte della società viola non ci fosse alcun fine altro nella pubblicazione di orari che vengono postati prima di ogni partita.