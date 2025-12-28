I nomi di Paratici per la panchina viola: possibili ritorni e nomi a sorpresa. Tutte le opzioni sul banco della Fiorentina

Ormai è noto; la Fiorentina aspetta Fabio Paratici prima di prendere decisioni riguardanti un cambio in panchina. Vanoli sarà dunque l'osservato speciale del futuro dirigente viola, che intanto comincia a guardarsi intorno.

La rosa dei papabili

Per l'attuale tecnico della Fiorentina sarà fondamentale la partita contro la Cremonese. Un'altra sconfitta potrebbe significare l'esonero per l'allenatore di Varese. Paratici vuole trovarsi pronto e allora comincia a sfogliare la margherita dei possibili pretendenti alla panchina gigliata.

Nomi nuovi per la panchina viola

La Gazzetta dello Sport fa diversi nomi come possibili nuovi allenatori della Fiorentina. Rimbalzano ancora i nomi di Iachini e di Pioli, che è ancora sotto contratto con la società gigliata. Secondo la Rosea però sotto la lente di Paratici ci sarebbero anche Paulo Sousa, già allenatore viola una decina di anni fa, e Thiago Motta, ancora a piedi dopo la deludente stagione in bianconero.