Russo: "Sento parlare di sconfitta immeritata, l'ambiente viola è giunto alla mediocrità. Paratici? Scelta sciagurata"

Anche Pippo Russo, noto sociologo nonché giornalista vicino alla realtà della Fiorentina, ha avuto modo di commentare sul proprio profilo Facebook la rovinosa sconfitta della Viola per mano del Parma. Tra le considerazioni sparse, poi, anche un accenno all'operazione Paratici.

Sulla partita odierna

Nel post si legge: "Sto leggendo commenti surreali sulla sconfitta della Fiorentina a Parma, espressi da cosiddetti opinionisti di cui proprio non riesco a spiegarmi il prestigio acquisito presso l'opinione pubblica locale. Uno di costoro ha sostenuto che "non meritavamo di perdere". Ciò che è la definitiva certificazione di quanto la mediocrizzazione del mondo viola sia giunta a compimento: a una società e a una squadra mediocri corrispondono opinionisti mediocri".

Sul Parma

"E allora, giusto per ristabilire un senso delle cose, bisogna specificare quale fosse la squadra contro cui oggi la Fiorentina "non meritava di perdere". Stiamo parlando del Parma, la squadra che nella precedente partita di campionato era stata capace di perdere in casa contro la Lazio giocando in 11 contro 9. Di più: in 11 contro 9 è riuscita a subire il gol della sconfitta. Ebbene, una squadra così oggettivamente sgangherata è oggi 8 punti sopra la Fiorentina pur avendo giocato una partita in meno. Questi sono dati, non chiacchiere. Dire che, contro una squadra del genere, "non meritavamo di perdere" significa che erano già da Serie B i cosiddetti opinionisti. Società e squadra si sono messe al loro livello".

Su Paratici

In conclusione, però, cambia l'argomento del discorso: “Poi ci sarebbe anche da fare un discorso sulla sciagurata scelta di Paratici. Ma magari se ne parla un'altra volta”.