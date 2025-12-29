Nicoletti: "Paratici sta valutando l'inserimento di una via d'uscita a giugno nel contratto con la Fiorentina"

L'intermediario di mercato e procuratore, Costantino Nicoletti, intervenuto su Lady Radio, ha rivelato un particolare importante legato all'arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina.

“Condizioni particolari nel contratto”

“Il dirigente sta valutando l'opzione di inserire una via d’uscita a giugno - ha detto - In pratica, se la Fiorentina retrocedesse ci vorrebbero tre anni per ricostruire tutto, arriveremmo a dieci anni di gestione italoamericana. Nel contratto la via di fuga la vuole mettere, ci devono essere condizioni particolari nell’accordo. E questo ci deve far riflettere”.

“Sembra che stia arrivando Harry Potter”

Nicoletti ha anche detto: “L’arrivo di Paratici sembra l’arrivo di Harry Potter. Ha questo desiderio spasmodico di tornare in Italia, ma non è riportato dalla piena. Anche questo temporeggiare legato a fantomatici problemi burocratici sembra un temporeggiare per vedere cosa succede con la Cremonese e come finisce il girone d’andata. L’impresa non è impossibile, puoi recuperarla perché questa è una Serie A davvero mediocre”.