L'ex calciatore Alessandro “Billy” Costacurta ha parlato dal premio “Fair Play Menarini”. Ecco le sue parole sulla situazione in casa Fiorentina, a partire dall'arrivo di Pioli: “Rappresenta un bel mattone su cui lavorare, è uno dei migliori allenatori italiani e lo ha dimostrato. Io poi ho un debole in particolare, perché recentemente ho visto il Viola Park e me ne sono innamorato”.

E aggiunge: “Leggendo gli acquisti, sostengo che la dirigenza stia andando verso una bellissima direzione. Credo che la Fiorentina continuerà a rappresentare un'élite del calcio italiano, perché vedo dei nomi nel giro del mercato che mi piacciono molto. Fazzini e Viti? Puntare sui giovani italiani è la strada giusta per un gruppo solido. Così è più facile creare dei ponticelli tra i giocatori stessi, cosa molto importante soprattutto quando sono giovani. Purtroppo in Italia manca la pazienza sotto il profilo dei risultati. La Fiorentina si è comunque assicurata due ottimi giocatori”.

Su Dzeko: “Può dire ancora la sua. Ha un'intelligenza tattica meravigliosa, può tranquillamente giocare ancora. Anche perché la Serie A non ha i ritmi straordinari del calcio inglese, ecco”.