Una bella notizia per i tifosi viola per l'esordio europeo della Fiorentina. Ecco dove sarà visibile in chiaro il match contro il Polissya
Arriva una bella notizia per i tifosi della Fiorentina che non sono abbonati alle pay-tv per l'esordio della squadra viola in Conference League giovedì 21 agosto.
Dove sarà possibile vedere in chiaro Polyssia-Fiorentina
TV8 ha infatti confermato questo pomeriggio che la partita dei ragazzi di Pioli in Slovacchia contro il Polissya sarà visibile in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre.
L'alternativa a pagamento
La gara sarà ovviamente visibile anche su Sky Sport, che ha tutti i diritti per la Conference League di questa stagione. Collegamento a partire dalle 19.30 con ampio post partita. Fischio d'inizio alle ore 20:00 a Presov.
