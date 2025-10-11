Di male in peggio: Kean apre le danze contro l'Estonia, poi è costretto al cambio dopo 14 minuti

Una pessima notizia per la Fiorentina, quella che arriva da Tallinn: l'Italia, dopo essere stata portata in vantaggio proprio da Kean, ha perso il suo bomber per infortunio.

Costretto al cambio

L'attaccante della Viola è uscito al 14simo minuto, dopo aver appoggiato male la caviglia: ha lamentato subito il fastidio ed è stato costretto al cambio, uscendo dal campo con vistosa fasciatura e col ghiaccio applicato alla caviglia.

Pessime notizie

La Fiorentina rischia quindi di dover affrontare la sfida di domenica prossima, contro il Milan, senza il suo numero 20. Una pessima notizia che si aggiunge al già complicato avvio di stagione degli uomini di Pioli.