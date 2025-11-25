Fiorentina-AEK Atene: dove vedere la partita in DIRETTA TV. Una visione solo a pagamento
Giovedì ritorna la Conference League per la Fiorentina che giocherà contro l'AEK Atene in casa. Fischio d'inizio previsto per le 21.
Una sola opzione per vedere Fiorentina-AEK Atene in TV
La gara non sarà visibile in chiaro perché sarà trasmessa solo da Sky. Visione dunque a pagamento dell'evento. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).
Fiorentinanews c'è!
Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.
