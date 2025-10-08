Fiorentina, ecco che cominciano a circolare i nomi dei possibili sostituti di Pioli in panchina

La posizione di Stefano Pioli ancora non è di quelle disperate, anzi. La fiducia al tecnico della Fiorentina è stata ribadita anche dopo la sconfitta contro la Roma di domenica scorsa.

Però è anche vero che cominciano a circolare i primi nomi, qualora la società decidesse di cambiare indirizzo.

I nomi

Su Sportmediaset.it si legge che ssi va da un nome altisonante, come quello di Spalletti, a un allenatore in cerca di riscatto, come Thiago Motta, a un giovane a cui affidare un rinnovamento totale, De Rossi, fino alla suggestione di un grande ritorno: Roberto Mancini che ha iniziato la carriera in panchina proprio a Firenze quasi 25 anni fa.

Il tecnico dell'ultimo trofeo della Fiorentina

Mancini tra l'altro è anche l'ultimo allenatore ad aver vinto qualcosa in viola perché si è aggiudicato la Coppa Italia nel 2001 vincendo la doppia finale contro il Parma.