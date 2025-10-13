Eugenio Giani è stato rieletto presidente della Regione Toscana, staccato Tomasi del centrodestra

Arrivano le prime chiamate per la vittoria di Eugenio Giani alle elezioni per il presidente della Regione Toscana.

Giani rieletto

A chiamare la sua rielezione è il sito specializzato Youtrend, che conferma Giani come presidente della Regione Toscana. Il candidato del centrosinistra è vincente su Tomasi, candidato del centrodestra, e Bundu, di Toscana Rossa.

Proiezioni dei risultati

Le prime proiezione parlano di un Giani tra il 53 e il 57%, Tomasi tra il 38.5 e il 42.5% e Antonella Bundu tra il 3.5 e il 5.5%. Ha votato il 47,8% di avanti diritto, un calo del 15% rispetto alle elezioni di 5 anni fa.