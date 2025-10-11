Le condizioni di Kean: Il giocatore medicato in panchina. Scatta l'allarme per la Fiorentina

Una brutta distorsione alla caviglia. E' quella che è occorsa al centravanti della Fiorentina, Moise Kean, nel corso della partita giocata dall'Italia contro l'Estonia.

La caviglia ko

Al 9' l'attaccante viola ha messo male il piede destro durante una normale azione di gioco ed è stramazzato a terra. Ha provato Kean a resistere ma cinque minuti più tardi è stato costretto a lasciare il campo a beneficio di Pio Esposito.

L'entità della distorsione non è ancora possibile conoscerla. Quello che il giocatore è stato subito medicato in panchina, con del ghiaccio sulla caviglia e una fasciatura rigida.

Allarme

Ovviamente in casa Fiorentina è già scattato l'allarme anche perché alla ripresa del campionato ci sarà un impegno importante contro il Milan.