Il punto sul mercato: per Kean tutto tace, il che è un buon segno. Se Dodo parte è pronto il colpo dalla Sardegna

Torna, come ogni giorno, il punto sul mercato targato Fiorentinanews.com. Non è stata, a dire il vero, una giornata ricca di notizie in salsa calciomercato per la Fiorentina, anche se qualcosa si è smosso.

Cosa bolle per Kean e Dodo

Sul fronte più importante, quello legato a Kean, non ci sono novità. La clausola da 52 milioni di euro è ancora lì - scadrà come sappiamo il 15 luglio - ma il club viola starebbe pensando ad una proposta di rinnovo da mettergli sul piatto. Spingersi fino a 4 milioni all'anno in caso l'attaccante decida di proseguire a Firenze.

Discorso diverso invece per Dodo. Il terzino brasiliano potrebbe ascoltare le offerte dai top club di Serie A e d'Europa e per questo motivo la Fiorentina si sta muovendo per Zortea del Cagliari. Nell'ultima stagione, il laterale è venuto fuori con prestazioni di rilievo condite da tante reti.

Capitolo Bernabé

Qua la Fiorentina ha in mano la volontà del giocatore che vorrebbe fare il salto dopo il Parma. La richiesta dei Ducali, però, non è bassa: 20 milioni per strapparlo alla società di Krause. La dirigenza viola, però, sta lavorando per regalare un regista a Pioli. In questa vicenda, va ovviamente considerato il ruolo di Mandragora, che potrebbe lasciare Firenze direzione Betis.

In uscita e non solo

Fronte uscite, Valentini e Moreno sono al passo d'addio. Il primo stavolta se ne potrebbe andare a titolo definitivo, in prestito con diritto di riscatto (e controriscatto). Intanto, la Primavera oggi ha annunciato un rinforzo a centrocampo: si tratta del classe 2007 Montenegro.