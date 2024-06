UFFICIALE: È finita la storia di Castrovilli con la Fiorentina. Il "telegramma" della società per il suo ex numero dieci

Con un brevissimo, e striminzito, messaggio sui vari canali social, la Fiorentina saluta Gaetano Castrovilli. Questa domenica, 30 giugno, verrà ricordata dai tifosi viola per i tre addii di tre giocatori a loro modo tutti importanti.

Il “telegramma” della società per Castrovilli

Prima Jack Bonaventura, poi Alfred Duncan e ora Castro. "Grazie, Castro. In bocca al lupo per il tuo futuro", un telegramma praticamente il post con il quale la società ha congedato Castrovilli, rimasto in rapporti complicati dopo il mancato passaggio in Inghilterra della scorsa stagione.

Non è bastata la volontà di Palladino

Italiano aveva provato a rilanciarlo nel finale di stagione ma alla fine Palladino non è riuscito a convincere il calciatore a rimanere. Dopo cinque anni - Castrovilli esordì con Montella nell'agosto del 2019 - il centrocampista pugliese lascia Firenze, città per cui ha giocato anche indossando la numero dieci. Adesso, una nuova avventura nel suo futuro.