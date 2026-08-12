Altro che De Gea: la Juventus non ha soldi per investire su un portiere. E Carnevali è costretto ad arrangiarsi
C'è stato un tempo in cui David De Gea veniva accostato con insistenza alla Juventus. Il portiere spagnolo, si diceva, avrebbe potuto lasciare la Fiorentina per finire la carriera a Torino, al posto di Di Gregorio. Niente di più lontano dalla realtà, considerando anche quella che oggi è la situazione dei bianconeri.
Emergenza totale
Per farla breve, la Juventus non ha i soldi necessari per investire su un ruolo importante come quello del portiere. Le prestazioni indecoroso di Di Gregorio, al contempo, costringono Carnevali a trovare un nuovo titolare e la soluzione sarà in ogni caso alquanto arrangiata. La Juve infatti può prendere un nuovo portiere solo in prestito e la scelta è tra Vicario, in uscita dal Tottenham, e Suzuki, che addirittura potrebbe arrivare in prestito secco dal Psg che l'ha appena acquistato dal Parma. Non il massimo dell'ambizione, e intanto Firenze si gode il suo De Gea.