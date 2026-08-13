Lo stadio cambia forma...ma la capienza resta la stessa. E manca ancora il responso project

Domani sera, 14 agosto, riaprono le porte del Franchi per Fiorentina-Benevento. Uno stadio ancora ‘in evoluzione’ per via dei lavori che caratterizzeranno l'impianto ancora per qualche stagione.

Qualche novità però sarà visibile, perché la costruzione della nuova Fiesole è andata avanti, non ci sono più le impalcature sulla Torre di Maratona e la copertura della nuova parte del Franchi sta prendendo forma più che mai.

Capienza

Nonostante queste novità, il limite massimo di capienza fissato anche per quest'annata, riporta il Corriere dello Sport-Stadio, resta più o meno lo stesso dall'anno scorso: circa 22 mila spettatori, ma ce ne saranno molti meno (per adesso circa 11 mila) per il debutto in Coppa Italia.

Project financing

Il 14 luglio scorso si è intanto tenuta la prima seduta della Conferenza preliminare, che dovrà deliberare entro metà settembre sul pubblico interesse dell'opera. In caso di esito positivo si potrà parlare del project financing proposto dalla Fiorentina per il completamento dell'impianto.