Le scadenze del Franchi bussano alla porta: atteso responso sulla proposta della Fiorentina. E gli Europei...

Le scadenze dello stadio Artemio Franchi bussano alla porta, come sottolinea Repubblica. La Fiorentina dopo mesi di interlocuzioni ha trasmesso la proposta di project financing all’amministrazione comunale per entrare nella partita del nuovo Franchi con circa 50 milioni in cambio di una concessione da 90 anni.

Tra poco più di un mese il responso sulla proposta della Fiorentina

La conferenza dei servizi ha aperto la pratica chiedendo già le prime integrazioni al club viola ed è chiamata a esprimersi in maniera ufficiale entro 60 giorni, che sono scattati dal 14 luglio. A metà settembre il responso sulla congruità e la correttezza della proposta di Commisso.

Concorrenza per ospitare gli Europei

Se andrà tutto liscio il quadro economico sarà completo coi denari viola… altrimenti toccherà al Comune trovare altre risorse. E qui tornerebbero utilissimi gli Europei di calcio 2032: se Firenze entrasse nella cinquina degli stadi italiani qualche milione arriverebbe. Ma la concorrenza è agguerrita.