Giani: "Sorpreso da Commisso, sta costruendo la Fiorentina con tanti fatti e poche parole. Europei al Franchi? Penso che..."

Il Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato a Radio Bruno, avendo modo di parlare anche di Fiorentina e della casa viola, lo stadio Artemio Franchi, del quale va avanti il restyling da anni.

“Sono molto contento di ciò che sta facendo Joseph Commisso, mi sta sorprendendo in positivo. Poche parole, molti fatti, sta venendo costruita una Fiorentina con le migliori caratteristiche per fare una bellissima stagione”.

‘I lavori non finiscono domani, però…’

“Ritengo ci possano essere tutte le condizioni perché il Franchi possa essere tra gli stadi che ospiteranno gli Europei del 2032. Certo, i lavori non finiscono domani, però l’amministrazione comunale ha preso in mano la situazione, seguendo un cronoprogramma definito, al momento giusto lo stadio sarà pronto”.

‘Antognoni è la storia della Fiorentina’

“Il mio campione del cuore della storia della Fiorentina? Giancarlo Antognoni senza dubbi, anche sotto il profilo umano. Il suo attaccamento alla maglia è impareggiabile, avrebbe potuto accettare qualsiasi offerta. Per me è un eroe. Il dispiacere per la sua assenza al Centenario c'è, ma la storia è fatta di momenti, e lui è la storia della Fiorentina per quanto fatto”.