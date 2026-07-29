Agresti: "Il timore di ridimensionamento dopo la morte di Commisso, spazzato via da Joseph. 70 milioni per ripartire in grande stile"

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, ha parlato in maniera approfondita della Fiorentina, in un editoriale pubblicato sul quotidiano sportivo.

“C'era il timore che la scomparsa di Rocco Commisso frenasse le ambizioni della Fiorentina - ha scritto Agresti - Dopo i grandi progetti…si pensava che ci potesse essere un ridimensionamento”.

Inatteso fervore

“Giuseppe detto Joseph, che ha ereditato la presidenza, ha rilanciato con inatteso fervore. Tanto che proprio la Fiorentina è tra le protagoniste di questo inizio di mercato: ha ingaggiato Paratici e poi gli ha dato la possibilità di investire su giocatori importanti”.

70 milioni

“Una spesa complessiva che si aggira sui 70 milioni (con le operazioni fatte finora ndr). Firenze ha vissuto una stagione che, dal punto di vista sportivo, è stata drammatica; adesso intende ripartire in grande stile…Giuseppe Commisso ha dimostrato di voler continuare a inseguire obiettivi prestigiosi, proprio come Rocco. Anzi nel nome di Rocco”.