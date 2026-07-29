Pellegrino, blitz Paratici, la Fiorentina supera la Juventus
Mateo Pellegrino
In attesa di capire quale sarà il futuro di Moise Kean, la Fiorentina gioca d'anticipo sul suo eventuale sostituto.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore sportivo viola, Fabio Paratici, ha bloccato Mateo Pellegrino, che il Parma valuta almeno 30 milioni.
Condizioni
Lavori in corso per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni; mentre la punta argentina avrebbe già dato il placet al trasferimento in maglia viola (pronto un quinquennale).
Superata la Juve
In questo contesto la Fiorentina ha superato la Juventus, che pure si era mossa sull'attaccante del Parma.
💬 Commenti (5)