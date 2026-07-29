Kean, chi sperava che tutto andasse liscio si sbagliava. E c'è chi attende rassicurazioni...

I tormenti di Moise Kean, parte seconda. Il centravanti della Fiorentina è un oggetto da maneggiare con cura, sotto tutti i punti di vista. E chi pensava che la sua estate sarebbe filata liscia, senza complicazioni, ovviamente si sbagliava.

Rotazione

Altro giro e altra rotazione e così stasera Kean non dovrebbe essere in campo contro il Watford. “Una scelta pianificata” fa sapere la Fiorentina che prova a ridimensionare il tutto.

Como

In questo contesto si inseriscono anche le vicende di mercato che lo riguardano. Il Como sta valutando bene il da farsi ed è in attesa di garanzie sulle sue condizioni fisiche prima di poter affondare il colpo. Del resto un'operazione da 40 milioni non la puoi fare certo a cuor leggero.

Altri club

Poi hanno chiesto informazioni i tedeschi del Lipsia e i turchi del Fenerbahçe, ma niente che abbia portato ad un'offerta concreta da discutere da parte della società.