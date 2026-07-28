Michele Serena: "Centrocampo congestionato? Normale ci siano 4 titolari per 3 posti. Atta è completo, Thorstvedt mi piace. Su Kean..."

Michele Serena, ex giocatore passato anche dalla Fiorentina, in collegamento col Pentasport di Radio Bruno ha avuto modo di parlare delle ultime notizie di mercato in casa viola.

Sul mercato

“Il mercato della Fiorentina è partito bene, e non penso proprio che sia finita: davanti dovranno fare qualcosa e bisognerà vedere cosa vuole fare Kean. Manca qualcuno anche a sinistra dopo l'infortunio di Parisi, probabilmente agiranno anche lì, anche se Jimenez può fare due o tre ruoli: al Milan ha giocato terzino su entrambe le fasce o più offensivo. Thorstvedt molto interessante, mi piace molto ed è una richiesta precisa di Grosso: mi aspetto il suo arrivo. Non penso cederanno Fagioli, ci sta che in una squadra ci possano essere 4 titolari per 3 posti, tenendo conto di rotazioni, squalifiche e infortuni. Quello viola è un ottimo centrocampo: Atta mi piace molto, Paratici ha anticipato tanta concorrenza, perché ha qualità, corsa, è completo e ancora abbastanza giovane".

Su Kean

“La cessione di Kean porterebbe 40-50 milioni, che sarebbero subito reinvestiti per un attaccante di primissimo livello. Può darsi che sia arrivato il suo momento, qualche mal di pancia l'ha fatto notare. Lo ribadisco: non bisogna motivare i giocatori per giocare nella Fiorentina, io la conosco questa maglia, so che peso ha e per me è stato un onore indossarla. Se diventa stretta, ci sono altre strade da percorrere; poi, ci sta che dopo qualche annata ci sia la volontà di cambiare, per il bene di entrambe le parti”.