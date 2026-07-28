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Ore delicate per Kean, c'è il gradimento che arriva dalla Germania, ma più avanti c'è...

Redazione /
Moise Kean
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Ore delicate anche per il centravanti della Fiorentina, Moise Kean

Gradimento

Il giocatore ha riscosso il gradimento del Lipsia, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, che ha effettuato un primo sondaggio esplorativo con i suoi procuratori. Nessuna offerta ufficiale, almeno per il momento, ma un attestato di stima e una richiesta di informazioni che potrebbe preludere a qualcosa di più concreto. 

Como

Ma c'è il Como più di tutti a manifestare il suo apprezzamento per il classe 2000. I lariani stanno preparando l’offensiva per il centravanti viola, che costa 40 milioni di euro. 

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