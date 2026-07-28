Ore delicate per Kean, c'è il gradimento che arriva dalla Germania, ma più avanti c'è...

Ore delicate anche per il centravanti della Fiorentina, Moise Kean.

Gradimento

Il giocatore ha riscosso il gradimento del Lipsia, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, che ha effettuato un primo sondaggio esplorativo con i suoi procuratori. Nessuna offerta ufficiale, almeno per il momento, ma un attestato di stima e una richiesta di informazioni che potrebbe preludere a qualcosa di più concreto.

Como

Ma c'è il Como più di tutti a manifestare il suo apprezzamento per il classe 2000. I lariani stanno preparando l’offensiva per il centravanti viola, che costa 40 milioni di euro.