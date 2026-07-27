Galli: "Mastantuono? Non so se il gioco valga la candela. Il Como può fare sul serio per Kean e la Fiorentina..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio per commentare l'attualità in casa viola, a cominciare da Mastantuono: “Quest'anno ha fatto fatica ad adattarsi ai ritmi europei del campionato spagnolo, in Sud America si gioca un calcio completamente diverso. La domanda mi sorge spontanea: se il Real Madrid ha pagato il ragazzo 63 milioni di euro, te lo può dare anche in prestito, ma il diritto di riscatto a quanto te lo danno? A 80 milioni, non a 30… Non farà una minusvalenza. Il gioco vale la candela?”.

“Interesse per Castro? Allora Kean e il Como…”

Su Castro: “Questo significa che il Como su Kean non è soltanto un'opzione, magari è un po' più concreto. Cosa ci incastra Castro se cerchi gli esterni? L'inserimento in questa trattativa mi fa pensare. In ogni caso Sartori è un fuoriclasse: Fabbian è arrivato alla Fiorentina per circa 15 milioni, Sohm se l'è preso in prestito a zero lire. Stessa cosa per Dovbyk, mentre ha venduto Castro a 35 milioni. Va incoronato”.

“La Fiorentina può guardarsi intorno, ma dipende dallo stesso Kean”

“Sarebbe stato anche un indizio tattico importante, perché Castro ha avuto delle impostazioni da regista avanzato schierato centravanti. Penso in questo senso a Kean. Se la Fiorentina ritrovasse il giocatore visto il primo anno con Palladino, Grosso troverebbe il centravanti di cui ha bisogno per la fase offensiva. Se il ragazzo non ha intenzione di fare quel tipo di lavoro, il club deve guardarsi intorno. Credo che Kean abbia tutte le qualità per fare il lavoro richiesto”.