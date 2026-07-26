Corriere dello Sport-Stadio: Priorità ai tagli, Kean-Dodo in attesa

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi analizza la prima uscita internazionale della Fiorentina di Grosso, cercando di capire le mosse tattiche del neo allenatore viola. Oltre all'amichevole di ieri, non può mancare lo spazio dedicato al mercato viola.

Prima pagina

In copertina il Corriere scrive: “Atta subito leader” e poi “ I viola perdono 3-2 con il QPR, il francese subito in gol”.

Pagine 18-19

Anche le pagine interne dedicate alla Fiorentina si aprono con l'analisi della sconfitta di ieri: “Atta-Piccoli, viola a metà” e ancora “ Grosso cerca il gioco e lo trova solo in parte. Il QPR vince 3-2”. Nella pagina seguente spazio al mercato, con particolare attenzione al fronte uscite: “Kean-Dodo, in attesa di soluzione" e po nel sottotitolo “La priorità diventano i tagli”