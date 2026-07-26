Sempre più Fiorentina per Joao Mario! Accordo raggiunto con la Juventus. I dettagli dell'operazione

Il terzino portoghese Joao Mario dovrebbe essere il sesto colpo dell'estate viola. L'accordo fra la Fiorentina e la Juventus è stato raggiunto e a breve il giocatore dovrebbe indossare i colori viola.

L'accordo con la Juventus

Fiorentina e Juventus hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro e il successivo diritto di riscatto a 8. Con 9 milioni complessivi Paratici sta per portare a Firenze un jolly delle corsie laterali basse; Joao Mario può giocare sia terzino destro che sinistro.

La decisione del ragazzo

Il giocatore ha scelto di buon grado Firenze, anche perchè ormai fuori rosa alla Juventus. Per il portoghese, nel caso i viola decidessero tra un anno di riscattarlo, è pronto un contratto fino al 2031. Lo riporta il Corriere dello Sport.