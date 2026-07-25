"Joao Mario non ha fatto bene a Torino, ma a Firenze può ritagliarsi un ruolo. Su Vlahovic vi dico che..."

Questo pomeriggio il giornalista de Il Corriere della Sera Massimiliano Nerozzi, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di parlare dell'interessamento della Fiorentina per il terzino della Juventus Joao Mario, e di commentare le voci sull'interessamento dei viola per Dusan Vlahovic.

“Risulta che la Juventus assolutamente intenzione di lasciar partire Joao Mario, e credo che per il giocatore la Fiorentina rappresenti l'opzione piu allettante attualmente sul tavolo delle trattative. Alla fine credo che l'operazione andrà a buon fine. La Juventus avrebbe preferito vederlo definitivamente, che non è mai stato nei piani sin dai tempi di Tudor ma anche adesso con Spalletti: la sensazione è che si sia costretti a fare come lo scorso anno con il Bologna”.

“Alla Juve non trova piu spazio, ma alla Fiorentina..”

Ha anche aggiunto: “Ho la sensazione che il suo arrivo a Torino sia un'operazione nata male in partenza, sia per il giocatore che per la Juve: allo stesso tempo pero sono convinto che sia un calciatore che a 26 anni può ancora dire la sua nella nostra Serie A. Sono convinto che nella rosa della Fiorentina ci starebbe molto bene”.

“Ecco quali sono le sue caratteristiche”

Ha fatto anche luce sul suo ruolo: “E' un giocatore di possesso. E' nato nel Porto, con il quale ha fatto piu di 180 presenze, quindi può godere di una discreta esperienza, anche internazionale. A Tudor non piaceva perche il tecnico cercava un esterno destro molto difensivo, e lui non lo è certo, facendo poi giocare Kalulu. Essendo di scuola portoghese lui predilige attaccare lo spazio anziché difendere: mi ricorda, e non voglio passare per esagerato, il primo Cancelo”.

“Ci sono tanti motivi dietro alla sua esclusione dalla Juventus”

Ha spiegato anche i motivi del flop alla a Torino: “Credo che si siano diverse cose che non hanno funzionato alla Juve. In primis che al suo arrivo ha trovato un ambiente che era in un momento molto difficile, oltretutto con un tecnico che aveva un'idea di calcio molto diversa da quella a cui lui era abituato. Quando poi le cose vanno mane i tecnici tendono a fidarsi di quei giocatori che conoscono, e lui non rientrava tra questi. Non vorrei portare sfortuna ai tifosi viola, ma se rappresenta un acquisto da 7/8 milioni per venire a fare il rincalzo credo che possa fare al caso della Fiorentina. Poi ovviamente ogni giocatore ha una storia a se”.

“Vlahovic non credo possa tornare a Firenze”

Ha poi concluso concluso con due parole sulle voci di un possibile ritorno a Firenze di Vlahovic: “Sarei molto sorpreso se dovesse succedere, non solo per il suo passato a Firenze ma soprattutto per il comportamento avuto con la Juve. Con due direttori sportivi ha avuto le stesse richieste economiche: ed oltre all'alto stipendio voleva anche un premio alla firma. Credo sia complicato che la Fiorentina, soprattutto per le sue politiche attuali, possa fare un'operazione del genere”