Joao Mario vicinissimo alla Fiorentina: il perché della scelta viola. Una doppia opzione

Questione di ore, o di giorni? Joao Mario sembra davvero ad un passo dall’approdo alla Fiorentina. Il classe 2000 portoghese, prodotto del settore giovanile del Porto, è pronto a lasciare ancora la Juventus dopo la parentesi al Bologna per diventare un nuovo calciatore viola.

Chi è Joao Mario

Terzino o quinto di centrocampo, a suo agio in una linea a quattro ma anche qualche metro più avanti, Joao Mario è un calciatore che ha ottime doti tecniche e atletiche. Il limite maggiore del terzino lusitano è rappresentato da alcuni cali mentali durante le gare da cui derivano talvolta errori tanto evidenti quanto evitabili, sul piano tattico e delle letture difensive soprattutto. Il materiale su cui lavorare pero c’è.

La scelta della Fiorentina

La Fiorentina si è diretta con decisione su Joao Mario perché il terzino juventino può giocare su entrambe le fasce, agendo da terzino destro ma anche sinistro all’occorrenza nella difesa di Fabio Grosso. La formula dell’operazione, poi, il prestito con diritto di riscatto, permette tranquillità anche sulla scelta dell’investimento, da valutare con calma a seconda dell’impatto del calciatore.