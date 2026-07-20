Joao Mario sì in viola, ma solo a determinate condizioni...
Bassi o alti poco importa, c'è ancora molto spazio per l'acquisto sugli esterni della Fiorentina.
Uno di questi potrebbe essere Joao Mario della Juventus, ma solo a determinate condizioni.
Prestito
Per riuscire a portare il portoghese a Firenze, la Juve dovrebbe accontentarsi di darlo in prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto.
Due milioni
Un paio di milioni giusto per non pesare più di tanto sul bilancio viola, risolvendo in parte un problema che c'è.
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