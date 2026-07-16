Corriere dello Sport-Stadio: Le cessioni pagano Oulai e intanto torna Joao Mario
C'è una pagina sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio.
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Apertura con le parole di Atta che dice: “Cresciamo insieme”. E anche: “La Fiorentina è il posto giusto Fagioli un top”.
Le cessioni…e il nuovo colpo
Di spalla sul mercato: “Gosens e soci: se le cessioni pagano Oulai Torna Joao Mario”. Catenaccio: “La Viola offre 20 milioni il Trabzonspor ne chiede 30”. In taglio basso infine: “Kean, da oggi è decaduta la clausola l’attaccante”.
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