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Corriere dello Sport-Stadio: Le cessioni pagano Oulai e intanto torna Joao Mario

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Apertura con le parole di Atta che dice: “Cresciamo insieme”. E anche: “La Fiorentina è il posto giusto Fagioli un top”. 

Le cessioni…e il nuovo colpo

Di spalla sul mercato: “Gosens e soci: se le cessioni pagano Oulai Torna Joao Mario”. Catenaccio: “La Viola offre 20 milioni il Trabzonspor ne chiede 30”. In taglio basso infine: “Kean, da oggi è decaduta la clausola l’attaccante”. 

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